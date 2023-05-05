В Балашихе построят новый центр досуга и развлечений

Развлекательный четырехэтажный центр с кинозалами построят на улице Загородная в подмосковной Балашихе. Градостроительный облик здания уже одобрила Мособлархитектура, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» в пятницу, 5 мая.

Общая площадь досугового центра составит около 5,1 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в этом, а завершить в 2024 году. При реализации проекта появится до 50 новых рабочих мест.

По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, в центре оборудуют пять небольших кинозалов, два выставочных зала, помещения для подготовки экспонатов, мастерские для декоративных работ и другие помещения. Кинозалы расположатся на втором этаже, их общая вместимость составит 137 человек.

В рамках благоустройства территории возле развлекательного центра обустроят уличное освещение, тротуары, велопарковки, установят скамейки и урны.

Ранее в апреле сообщалось, что новый парк «Дубрава» появится вместо заброшенного пустыря в подмосковном Павловском Посаде. Он станет продолжением пешеходной зоны «Родина павловопосадского платка».