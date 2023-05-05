Эксперт рассказал о способе защититься от мошенников при подставном ДТП

Если вы попали в подставное ДТП, следует сразу обратиться в ГИБДД. Об этом заявил в пятницу, 5 мая, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Если у вас есть страховка, то автоподставщикам можно сказать простую фразу: «Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП», — объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Шапарин рассказал, что злоумышленник может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, управляя некогда дорогим, но уже достаточно подержанным автомобилем. После подставного ДТП с водителя будут требовать большие деньги за царапину или повреждение. Но если вызвать дорожную инспекцию, это отпугнет нечестного водителя. Как объяснил эксперт, автоподставщикам неинтересно действовать в правовом в поле, они хотят выманить у жертвы деньги здесь и сейчас.

В августе прошлого года вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей Александр Холодов объяснил, что все классические схемы автомошенничества объединяет «нестраховая» выплата. В таких случаях жертва автоподставщиков может уверенно обращаться в правоохранительные органы.