В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских националистов погиб мужчина, о чем в четверг, 4 мая, «Известиям» рассказала местная жительница.

По ее словам, огнем украинских националистов были повреждены жилые дома.

«Прекратился обстрел, мы вышли. Кинулись, а его (мужчины-соседа — Ред.) нет, начали его искать. Смотрим — куски лежат. Думали, собаку разорвало... А когда соседка пришла, начала большой кусок разворачивать, а это голова. Уши видны были, волосы. Ну и сразу поняли, что это Сашу разорвало», — поделилась собеседница.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Петровском районе погиб мужчина 1970 года рождения.

Украинские неонацисты вели обстрел Донецка, в частности, Петровского района, на протяжении всего дня. По меньшей мере на эту часть города пришлось 69 ракет реактивных систем залпового огня 155-миллиметрового калибра, которые были выпущены в 11:35, 12:00, 13:25, 13:30, 16:25, 20:40, 21:10, 21:40, 22:00, 22:10 и 22:30.

Кроме того, Петровский район трижды становился объектом огня украинских радикалов на пару с Киевским: в 16:10, 16:45 и 17:00. По ним было выпущено 22 снаряда 155-миллиметрового, натовского калибра, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских радикалов.

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