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Грузовик повредил деревянный мост на трассе в Приамурье

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В Мазановском районе Амурской области грузовик повредил деревянный мост, расположенный на дороге Введеновка – Февральск. Об этом региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает 4 мая в своем Telegram-канале.

«На 157-м км региональной автодороги Введеновка – Февральск в результате проезда тяжеловесного транспорта по деревянно-балочному мосту через ключ 9-й произошло повреждение балок сооружения», — говорится в сообщении.

На переправе ввели ограничения. Теперь передвигаться по ней могут только машины массой до 8 т.

Как уточняет Амурская Служба Новостей, сотрудники Амурупрадора и подрядная организация сейчас занимаются устройством объезда. Уже установлены знаки ограничения по грузоподъемности и скорости, о направлении движения по неповрежденной части моста. Ночью у переправы будет работать патрульная спецмашина.

Устанавливается водитель и организация, нарушившие требования минтранса о введенных в регионе весенних ограничениях. Затем материалы передадут в суд для возмещения ущерба.

В Амурупрадоре отмечают, что в связи с инцидентом было принято решение об усилении контроля за движением большегрузов в период весенних ограничений.

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