«Ашан» рассказал о Георгиевской ленте в магазинах сети

В сети супермаркетов «Ашан» подготовились к празднованию Дня Победы. В магазинах предусмотрено праздничное оформление помещений, также будет вестись на некоммерческой основе распространение атрибутики праздника, включая георгиевские ленты. Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера.

«В нашей сети предусмотрено оформление помещений магазинов праздничными плакатами, а также наличие тематического ассортимента (значков, наклеек, штендеров и другой атрибутики). Ассортимент, количество наименований могут варьироваться в зависимости от региона и востребованности того или иного товара нашими клиентами», — сообщили в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия». В сети напомнили, что, согласно Кодексу акции «Георгиевская лента», торговля этим символом не разрешена.

Там также отметили, что сотрудники магазинов могут носить Георгиевские ленточки в праздничный день. «Использование элементов тематического декора в сети разрешено. Георгиевские ленточки можно носить на себе, также можно украшать ими помещение. Важно помнить, что Георгиевская лента имеет статус символа воинской славы России», — подчеркнули представители сети.



В Кодексе ежегодной акции «Георгиевская ленточка» прописано, что лента не может служить объектом купли-продажи или выдаваться посетителям магазина в обмен на покупку, напомнили в пресс-службе, добавив, что, как правило, ленты распространяются волонтерами акции бесплатно.

В Кодексе также отмечается, что акция «Георгиевская ленточка» является некоммерческой и неполитической. Символ Дня Победы — выражение уважения и благодарности к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя. В акции не допускается использование оригинальных наградных Георгиевских или Гвардейских лент и она не может проводиться с целью продвижения товаров и услуг. Также не разрешается использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки.

Опрошенные «Известиями» покупатели позитивно оценили шаги, предпринимаемые «Ашаном» в части оформления залов и разрешения сотрудникам носить Георгиевские ленточки. «Этот символ Победы сейчас особенно важен для всех россиян. «Ашан», участвуя в акции, способствует тому, чтобы люди помнили о великой победе и могли отдать дань уважения ветеранам», — отметил один из собеседников издания.

25 апреля в России стартовала акция «Георгиевская лента». Первыми к ней присоединились дальневосточные регионы России. Так, на Камчатке акцию запустили у памятника танку Т-34. Сейчас оранжево-черные ленты раздают по всей стране. Акция продлится до 9 мая, в ней примут участие более 30 тыс. волонтеров Победы, которые напомнят россиянам о подвигах советских солдат во время Великой Отечественной войны.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который признает Георгиевскую ленту символом воинской славы России. В документе также прописана ответственность за ее публичное осквернение. Так, физлицам грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Максимальное наказание (при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета) предусматривает штраф в 5 млн рублей или пять лет лишения свободы.

По закону, Георгиевская лента используется во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы или связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.



Документ допускает использование Георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России.