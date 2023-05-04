Уборщица хлебозавода упала в тестомесильный аппарат и погибла

На Клинском хлебокомбинате в Московской области погибла уборщица в тестомесительном аппарате. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

По информации «Известий», тело погибшей обнаружили коллеги спустя два часа после ее гибели, когда заметили, что сотрудница давно не появлялась.

В обязанности женщины входила уборка оборудования цеха, включая промышленную тестомесильную машину с непрерывным циклом. Предполагается, что погибшая могла наклониться, чтобы отмыть металлическое корыто, оступиться и упасть под лопастной винт.

Сотрудники полиции начали проверку случившегося. На данный момент основной версией гибели женщины является несчастный случай.

В марте сообщалось, что на складе во Всеволожском районе Ленинградской области мальчика 2012 года рождения насмерть придавило мешком с зерном. Он проник на ЗАО «Племенной завод Ленинский путь» вместе с двумя сверстниками. Ребенок сделал отверстие в мешке, зерно стало высыпаться, в итоге лежащий выше мешок упал на него. Мальчик умер в машине скорой помощи.