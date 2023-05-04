Около 250 км дорог отремонтируют в Хабаровском крае в 2023 году

На территории Хабаровского края в 2023 году планируют отремонтировать около 250 км автодорог. Об этом министерство транспорта и дорожного хозяйства региона сообщает 4 мая со ссылкой на главу ведомства Ирину Горбачеву.

«Будет приведено в нормативное состояние более 170 км региональных и местных дорог. Из них более 100 км автодорог и 35 мостовых сооружений отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — говорится в сообщении министерства.

Также планируется привести в порядок 78 км федеральных трасс. Основной объем работ придется на дорогу А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. Там отремонтируют сразу 77 км покрытия, из них 36 км — капитально.

На трассе А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток дорожники в этом году завершат капремонт 4-километрового отрезка в Вяземском районе. Участок длиной 3 км ввели в эксплуатацию еще в 2022-м.