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Вдова Горшенева написала заявление на осквернившую его могилу девушку

«Газета.Ru»: вдова Горшенева обратилась в полицию после эротической фотосессии девушки на его могиле
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Вдова фронтмена рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Ольга написала заявление в полицию на девушку, которая со своими друзьями распивала спиртные напитки на могиле музыканта и там же устроила эротическую фотосессию. Об этом 4 мая сообщила сама супруга певца.

На данный момент полиция проводит расследование.

«Добавить нечего, честно. Здесь пускай всё будет по букве закона. Как всё решится, так и будет. Мне сегодня 20 человек позвонили А что я могу сказать? Я не знаю, я написала заявление. Дальше будет разбирательство, будет разговор», — сказала она «Газете.Ru».

Нарушительница Алевтина, которая сама же опубликовала снимок в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), отказалась от комментариев.

«Пока я к этому не готова», — сказала она.

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Горшенев умер 19 июля 2013 года, не дожив почти три недели до своего 40-летия. Его прах захоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге 1 августа, сообщалось на сайте группы «Король и Шут».

Рок-группа была основана в 1988 году и просуществовала до 2014 года.

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