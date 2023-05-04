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Россиянам рассказали, где можно попробовать уху с нефтью и шишки с икрой

Сервис «Туту»: в Тюменской области можно попробовать уху с нефтью, а на Камчатке — шишки с икрой
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
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Эксперты сервиса путешествий «Туту» 4 мая поделились с «Известиями» подборкой необычных блюд из разных регионов России. Среди них: уха с нефтью, мясные груши хушуур, папоротник с грибами, салат из лопуха и шишки с икрой.

Так, уху с нефтью можно попробовать в Тюменской области.

«Тюменская черная уха сурова, но очень хороша — бульон варят из нескольких видов рыбы. А вот что придает ухе черный цвет, повара рассказывать не любят. В некоторых случаях, это и правда нефть высокой очистки, в других — может быть и натуральный краситель, например, чернила каракатицы», — отметили специалисты.

Еще одно необычное блюдо, которое готовят в одном из регионов России — это шишки с икрой. Попробовать его можно в Камчатском крае.

«Обычно используют молодые недозревшие шишки стланиковой сосны, или кедрового стланика. Если к таким гастрономическим открытиям вы пока не готовы, везите с Камчатки всё по-отдельности: икру и банку варенья из сосновых шишек», — поделились эксперты «Туту».

Мясные груши хушуур готовят в Республики Бурятия.

«Про бурятские буузы — блюдо из мяса в тесте, приготовленное на пару, — вы наверняка наслышаны. Так вот, хушууры называют жареными буузами. Или, по-другому, мясными грушами — из-за формы. Главное и в буузах, и в хушуурах — крепкое дно. Хушууры, в отличие от бууз, готовятся не в пароварке, а жарятся в масле. Из-за этого корочка на тесте получается ароматной и хрустящей», — рассказали специалисты.

Тем, кто хочет попробовать папоротник с грибами, представители сервиса рекомендуют посетить Приморский край.

«Папоротник — знаменитый дикорос Приморского края. Сезон сбора длится всего месяц, примерно с середины мая до середины июня. Съедобны только молодые побеги папоротника сорта орляк: их добавляют в салаты, супы и пирожки. Вкус папоротника чем-то напоминает грибы. Можно смешать вместе и то, и другое: папоротник с грибами станет и начинкой для пирога, и закуской», — говорится в их сообщении.

Также путешественники могут попробовать салат из лопуха, которые подается в Сахалинской области.

«Молодые стебли сахалинского лопуха, белокопытника, замачивают на ночь, чистят, отваривают, режут на кусочки, обжаривают вместе с луком, добавляя азиатские специи и соевый соус. Блюдо едят холодным, но можно и горячим — как вам больше нравится», — рассказали в «Туту».

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