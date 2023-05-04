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В Якутске ликвидировали пожар рядом с Домом правительства республики

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Фото: t.me/mchsYakutia
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В Якутске произошел пожар рядом с Домом правительства и парламентом республики. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило региональное ГУ МЧС России в своем Telegram-канале.

Как сообщает агентство ЯСИА, пламя с кровли магазина «Илин Энэр», расположенного в жилом доме на проспекте Ленина, перекинулось на несколько балконов квартир. Очевидцы сообщили о хлопках.

На данный момент пожар ликвидирован. С места происшествия спасли 20 человек, есть один пострадавший.

«Происходило возгорание кровли магазина и распространение через балконы и оконные проемы на вышерасположенные квартиры. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров», — сообщил сотрудник МЧС.

Для ликвидации пожара были задействованы 50 сотрудников подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона и 16 единиц техники.

На место пожара приехал мэр города Евгений Григорьев. Прокуратура города проводит проверку на соблюдение требований пожарной безопасности. Для установления причины и виновника возгорания работает дознаватель МЧС и эксперты пожарной лаборатории.

Ранее, 3 мая, стало известно, что в результате пожара в подмосковной Балашихе погибли три человека. Пожар удалось локализовать на территории в 300 кв. м. На месте происшествия работали 15 единиц техники, а также 53 человека.

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