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Новый онкоцентр в Тульской области откроют в декабре

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Фото: РЕН ТВ
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Новый онкоцентр в Тульской области откроется в декабре текущего года раньше запланированного срока. Благодаря центру пациентам не придется выезжать за пределы региона, чтобы пройти курс терапии.

На данный момент на объекте идут завершающие работы. Большая часть оборудования уже смонтирована.

Всего в центре будет девять современных операционных, именно в них будут проводиться самые сложные хирургические вмешательства, включая трансплантацию костного мозга.

«Нам повезло, мы хорошо укомплектованы, современное оборудование поставлено всё фактически, оно уже в процессе финального монтажа находится и ввода в эксплуатацию», — рассказал главный онколог Тульской области Дмитрий Истомин.

На территории центра всё построено логистически удобно: в одном месте находятся поликлиника, консультации, диагностика и лаборатории. Благодаря такой кооперации отделений лечение займет минимум времени, что так важно в борьбе с раком.

Рассчитан центр на большой поток пациентов. Его строят на годы вперед. Здесь четыре блока, и готовность уже составляет 76%.

Власти региона привлекают лучших специалистов со всей страны. В центре одновременно будет работать несколько сотен специалистов.

По словам зампреда правительства Тульской области, министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, среди врачей уже выстроилась очередь из желающих.

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Ранее, 14 февраля, стало известно об открытии новой детской поликлиники в крупнейшем микрорайоне Костромы, способной принять около 11 тыс. пациентов. Площадь новой поликлиники составляет около 2 тыс. кв. м. Благодаря этому появилась возможность разделять потоки пациентов. На постройку поликлиники из областного бюджета было выделено 105 млн рублей. Еще 13 млн рублей было потрачено на оснащение учреждения.

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