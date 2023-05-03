В Нидерландах работники автопроизводства VDL Nedcar вышли на протесты

Работники автомобильного завода VDL Nedcar в Нидерландах вышли на акцию протеста. Люди недовольны зашедшими в тупик переговорами по социальному плану, передает телеканал «Известия». В настоящее время на предприятии в Борне производятся модели Mini по заказу BMW. Контракт истекает 1 марта 2024 года. На предприятии ожидаются массовые увольнения. BMW не планирует далее производить автомобили в Нидерландах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.