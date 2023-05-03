ФНС приостановила все операции по счетам певицы Инстасамки

Все операции по банковским счетам Инстасамки приостановили, передают СМИ. Решение вынесла Федеральная налоговая служба. Блогера подозревают в неуплате налогов и отмывании денег, сообщает телеканал «Известия». Дарья Зотеева попала в черный список инфоцыган. Блогер ранее привлекла внимание прокуратуры и СК. Также Инстасамку подозревали в пагубном влиянии на психику детей. Правоохранители продолжат проверку блогеров. 2 мая ФНС приостановила операции предприятий Оксаны Самойловой. Ранее уголовные дела завели на Елену Блиновскую и блогера Лерчек. Также налоговой не доплатила Александра Митрошина, сейчас ей осталось погасить 85 млн рублей долгов. Блогер уже выплатила основной долг в 127 млн рублей.

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