Royal Air Maroc возобновляет прямое авиасообщение с Россией

Авиакомпания Royal Air Maroc возобновила полеты в Россию, об этом сообщает аэропорт Домодедово. Рейсы между Москвой и Касабланкой регулярные. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятникам, передает телеканал «Известия». Royal Air Maroc приостановила рейсы в Россию в марте 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.