В РФ планируют возводить арендные фермерские хозяйства
В России могут начать возводить арендные фермерские хозяйства. Такие площади смогут сдавать предпринимателям, сообщает телеканал «Известия». Предполагается, что сбытом продукции будут заниматься компании, управляющие арендными комплексами. Мера может повысить интерес к сельскому хозяйству. Так, фермеры сократят расходы на покупку земли и инвестиции. Аренда также позволит желающим проверить свои силы в бизнесе.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.