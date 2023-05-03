Путин не пострадал в результате атаки киевских беспилотников по кремлевской резиденции
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- Путин не пострадал в результате атаки киевских беспилотников по кремлевской резиденции
Президент России Владимир Путин не пострадал в результате попытки атаки украинских беспилотников по кремлевской резиденции. Об этом в среду, 3 мая, сообщила пресс-служба Кремля.
Два БПЛА были нацелены на Кремль. Военные и спецслужбы благодаря своевременным действиям с применением систем радиолокационной борьбы вывели их из строя.
«В результате этого террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Атака была предпринята минувшей ночью. Пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил «РИА Новости», что Путина в момент атаки не было в Кремле. Сегодня весь день он работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Представитель Кремля уточнил, что планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе.
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