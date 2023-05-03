В Магадане родились почти тысяча детей в 2022 году
На территории муниципального образования Магадан родилось 946 детей в 2022 году, среди них 509 мальчиков и 435 девочек. Такие цифры озвучили в ЗАГС, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Также зарегистрировано семь пар двойняшек, отмечает ИА MagadanMedia.
Наиболее популярными именами у новорожденных мальчиков стали Михаил, Владимир, Александр, Владислав, Константин, Вячеслав, Лев. Девочек родители чаще всего называли Любовь, Екатерина, Александра, Мария, Виктория, София и Татьяна.
Редкими и необычными именами новорожденных магаданцев стали Мустафо, Авдей, Аман, Азирет, Баир, Лукас-Николае, Наил, Юсуф, Стефания, Илария, Мия, Аделина, Алия, Каталея, Аделия.
Ранее, в марте, сообщалось, что фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о накопительных счетах для каждого новорожденного россиянина. Предполагается, что наполняться они будут с 2024 года прежде всего за счет дополнительных нефтегазовых доходов до достижения ребенком 18 лет.