Опубликована деловая программа X Невского международного экологического конгресса

На официальном сайте X Невского международного экологического конгресса опубликована деловая программа мероприятия. Главная тема конгресса — «Экология: право, а не привилегия». Мероприятие пройдет 25–26 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Основные задачи Невского международного экологического конгресса — обеспечение конструктивного диалога и содействие формированию международной системы экологической безопасности. Конгресс традиционно станет важным событием для всего экологического сообщества и в этом году соберет только в очном формате 900 делегатов. Участие в мероприятии уже подтвердили представители более чем 40 стран.

Предваряет открытие X Невского международного экологического конгресса Молодежный день, организуемый Федеральным агентством по делам молодежи и ГК «Росатом» 24 мая на площадке культурного квартала «Брусницын».

В стартовый день конгресса, 25 мая, на круглых столах деловой программы будут подняты темы снижения выбросов и поиска эффективных мер в борьбе с изменением климата, развития в России цифрового экологического мониторинга, национальных проектов и программ в области экологического туризма, сохранения водных и лесных ресурсов, экологических исследований и предотвращения негативных последствий освоения ресурсов Арктики и Антарктики, а также развития российского рынка органической продукции и формирования культуры здорового образа жизни. Одна из ключевых дискуссий первого дня — переработка отходов и развитие циклической экономики. Отдельный круглый стол будет посвящен национальным стратегиям и проектам в области охраны окружающей среды стран — участниц конгресса и гармонизации экологической политики государств — участников СНГ. Меры по минимизации рисков для здоровья человека и выстраивания странами систем защиты населения от эпидемий станут темой панельной дискуссии «Человек и планета: совместимы ли мы?».

26 мая участники конгресса обсудят взаимодействие государства и бизнеса в сфере экологии и зеленой экономики в реалиях санкционного давления, перспективные направления международного сотрудничества в сохранении биологического разнообразия, меры и механизмы развития в России зеленой экономики. Один из основных векторов текущей экологической повестки — вовлечение молодого поколения в экологическую культуру, и этой тематике посвящен большой блок деловой программы второго дня конгресса. Участники мероприятий обсудят вопросы развития экологического мышления, экологической ответственности, формирования системы непрерывного экологического образования и привлечения молодежи в экологические проекты.

Широкомасштабные проекты Российской Федерации в сфере экологии, инициативы бизнеса в сфере устойчивого развития, направления развития государственной политики по стимулированию бизнеса к ответственному отношению к окружающей среде будут рассмотрены в рамках круглого стола «Объединение усилий государства и бизнеса как залог экологического благополучия».

Ключевым мероприятием деловой программы X Невского международного экологического конгресса станет пленарное заседание «Человек и планета: совместимы ли мы?», которое проведут председатель Совета Федерации, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко и заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

В дни проведения X Невского международного экологического конгресса Санкт-Петербург станет площадкой для старта целого ряда экологических акций. В первый день конгресса, 25 мая, состоится показ модной коллекции студентов-дизайнеров Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, созданной из переработанных материалов. Перед Таврическим дворцом будет развернута мобильная мастерская переработки «Зеленый фургон» с демонстрацией процесса переработки вторсырья, там пройдут и обучающие мастер-классы. Одной из главных проблем современности — переработке отходов — будет посвящен премьерный показ документального фильма «Что такое экономика замкнутого цикла?», снятого Первым каналом при поддержке Российского экологического оператора.

26 мая на конгрессе будет дан старт экосубботникам «Убери за собой» в 50 регионах России. Также будут представлены проекты движения «Эколята», пройдет награждение победителей Всероссийского конкурса на соискание премии за достижения в развитии органической продукции, состоится торжественная церемония гашения юбилейной марки и посадка деревьев в Таврическом саду. А к экозабегу «Выбираю чистый воздух», который стартует 27 мая в Санкт-Петербурге, присоединятся участники в восьми регионах нашей страны.

Напомним, что организаторами юбилейного, X, Невского международного экологического конгресса выступают правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — фонд «Росконгресс».