Азиатский список

Рынок гонконгских акций остается весьма привлекательным, несмотря на сохраняющуюся волатильность. Нынешние котировки недооценены в результате панической распродажи, а восстановление внутреннего спроса Китая послужит тихой гаванью на фоне глобальной неопределенности.

На 20-м съезде Коммунистической партии была объявлена цель по росту ВВП страны в 5% на 2023 год. Новое правительство подтвердило общий ориентир на развитие экономики и фокус на поддержание долгосрочного и устойчивого роста. В этой связи мы в меньшей степени ожидаем «всеобщего» стимулирования за счет значительного снижения ставки и роста государственных проектов. Больший фокус будет сделан на таргетированное поощрение высокотехнологических отраслей, среднего и малого бизнеса и предприятий новых, «зеленых», проектов.

Ввиду этого инвестиционную привлекательностью сохраняет несколько отраслей.

Во-первых, это представители «новой экономики»: ИТ, онлайн-ритейл, электромобили — компании с низкими мультипликаторами (соотношением финансовых результатов к стоимости) сейчас, но с большим потенциалом роста.

В частности, объявление весьма агрессивной маркетинговой политики от интернет-площадки JD.com со значительной субсидией для потребителей заставляет другие платформы онлайн-ритейла придерживаться аналогичной линии. Из-за ужесточения конкуренции и замедления роста совокупного рынка онлайн-ритейла в Китае уже на протяжении нескольких лет нам кажутся интересными компании с новыми драйверами развития, к примеру, зарубежный рынок онлайн-ритейла у Alibaba, облачные технологии у Tencent, доставка блюд и продуктов у Meituan. Не меньшего внимания заслуживают компании, занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта (Ernie Bot у Baidu), и организации, чей бизнес может выиграть от использования технологии.

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в секторе пассажирских автомобилей. Несмотря на проникновение на рынок электрокаров (31% от всех продаж в феврале 2023 года), мы видим усиление конкуренции среди их производителей, вследствие чего снижаются, например, цены на Tesla. В то же время для сохранения своих позиций скидки приходится делать и на традиционные авто. В этой связи мы обращаем внимание на производителей премиальных сегментов с сильным балансом и рентабельностью: BYD, Geely (и ее дочерняя компания Zeekr в случае листинга), Li Auto, NIO.

Во-вторых, привлекательными для инвесторов могут стать компании потребительского сектора, бизнес которых после пандемии восстановился быстрее ожидаемого. Текущая волатильность рынка дает возможность добавить эти бумаги в портфель по привлекательной цене.

В первую очередь это производители товаров повседневного потребления (молоко, мясо, пиво) и представители отрасли услуг (рестораны, отели, казино). Несмотря на значительный отложенный спрос у населения за годы коронавирусных ограничений, потребители пока не уверены, что накопления можно активно тратить. Это значит, что рост производителей долгосрочных потребительских товаров, к примеру электроники, пока впереди.

Однако продукция повседневного потребления и сектор услуг с начала года показывают позитивную динамику. Об этом свидетельствуют и официальная статистика, и заявления многих компаний. С учетом сказанного выше, инвестор может обратить внимание на бумаги Galaxy Enterteiment и Sands China (работают на рынке отелей и казино), пивоваренных компаний Tsingtao Beer, Bud Apac и China Resources Beer, а также производителя молочных товаров Mengniu Dairy.

В-третьих, интерес сохраняется к китайским банкам и страховым компаниям с высокой дивидендной доходностью и относительной обособленностью от западного финансового рынка. Мы ожидаем, что кредитные организации страны в 2023-м нарастят свой портфель займов двузначными темпами в отличие от западных, где мы ждем весьма ограниченный рост или даже спад. Положительная динамика в Китае обусловлена восстановлением деловой активности. За первые два месяца бизнес сектора уже вырос на 11–12%.

Также с восстановлением уверенности потребителей мы ждем возрождения интереса к рынку страхования после двухлетнего спада. При этом многие компании финансового сектора предлагают инвесторам привлекательную дивидендную доходность —– 5–10%. В фокусе можно держать бумаги CM Bank, ICBC, Bank of China, AIA Group, Ping An Insurance, China Life insurance, PICC.

Автор — старший аналитик «УК Первая»

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