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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы молотком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Полиция задержала подростка, подозреваемого в убийстве семиклассницы молотком. Об этом в среду, 3 мая, сообщает главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

Установлено, что на территории лесопарковой зоны у Парашютной улицы школьник во время внезапно возникшей ссоры нанес девочке смертельные удары, после чего спрятал ее тело.

По предварительным данным, подозреваемый признал вину.

Как стало известно «Известиям», 16-летний подросток и его 15-летняя подруга пригласили семиклассницу на пикник, где избили ее молотком по голове. В то время как школьник наносил удары, его приятельница снимала происходящее на видео.

От полученных травм девочка скончалась. Подростки от лица жертвы написали ее матери, после разбили телефон и закопали труп.

Школьники отправляли сообщения, якобы девочка едет домой и к подруге с ночевкой. В завершение они написали, что школьница благодарит за все свою маму и больше не вернется. Подростки также удалили все аккаунты семиклассницы из соцсетей.

В пресс-службе СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что школьники решили совершить убийство без какого-либо мотива — «для собственного самоутверждения».

Уточняется, что подозреваемый опубликовал пост в соцсети, в котором фактически во всем признался. Также полиция задержала подругу школьника. На данный момент их допрашивают следователи.

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Ранее, 20 апреля, подозреваемый сознался в убийстве 10-летней школьницы в городе Карачаевске в Карачаево-Черкесской Республике. Им оказался 15-летний местный подросток.

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