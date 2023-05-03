Оренбургская царица-сосна претендует на звание дерева года

Царица-сосна из Бузулукского бора Оренбургской области вошла в список участников конкурса на звание российского дерева года. Голосование идет на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Оно будет продолжаться до 1 августа.

Список из 69 номинантов утвердила сертификационная комиссия Всероссийской программы по заявкам, поданным регионами. Уникальные памятники живой природы занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Высота царицы-сосны — 33 м, диаметр ствола — 1,41 м. В 2022 году оренбургскому дереву удалось выйти в финал. Но победительницей признали Шаляпинскую ель из Ставропольского края.

Что касается претендентов на звание этого года, то в конкурентах у царицы-сосны в том числе Пушкинский и Суворовский дубы, Священная лиственница и каштан Льва Толстого, тополь графа Панина, кедр Пастернака, ясень Поленова, сосна Кузнецова, платан Палласа, тис «Курильский мудрец», Сибирская яблоня и груша-Кормилица, а также береза Долины гейзеров.

Регион-победитель получит сертификат на обследование дерева и на проведение оздоровительных мероприятий, отмечает РИА «Оренбуржье».