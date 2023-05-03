Добыча газа в России в первом квартале снизилась на 10%

Добыча газа в России по итогам I квартала текущего года сократилась до 61 млрд кубометров. Это на 10% ниже аналогичного показателя предыдущего года, сообщает в среду, 3 мая, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой.

По данным издания, основной объем снижения добычи приходится на «Газпром».

«Добыча «Газпрома» продолжает снижаться на фоне падения экспорта в Евросоюз (ЕС), и в первом квартале монополия снизила производство газа почти на 18%. В то же время добыча крупнейших независимых производителей растет», — отмечается в статье.

Несмотря на то что «Газпром» продолжает наращивать поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, эти объемы пока несопоставимы с прежними поставками в Европу, так как они не связаны с трубопроводами, поставляющими газ в ЕС, — исторически крупнейший рынок для компании.

«Пока цены на газ в Европе остаются относительно низкими, «Газпром» фактически лишен возможности нарастить экспорт в этом направлении: система газопроводов «Северный поток» взорвана, а трубопровод Ямал – Европа находится под контрсанкциями РФ», — пишет «Ъ».

Как предположил в беседе с газетой эксперт Сергей Кондратьев из фонда «Институт энергетики и финансов», в этом году «Газпром» может снизить добычу до 385–390 млрд кубометров с 412,6 млрд кубометров в 2022 году. В целом же добыча газа в России в 2023 году, по его ожиданиям, составит 630 млрд кубометров против 673,8 млрд кубометров в прошлом году.

Трубопроводный экспорт снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Так, в 2022 году поставки в Европу прекратились по главному газопроводу «Северный поток» и по балансирующему Ямал – Европа.

18 апреля в «Газпроме» заявили, что Европа столкнется с серьезными трудностями при восполнении запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) к следующей зиме из-за политического решения отказаться от импорта газа из России. Как отметили в компании, закачка голубого топлива в подземные хранилища стран Европы будет осложнена конкуренцией за свободные объемы сжиженного природного газа (СПГ).

Страны Запада столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.