Старые лифты заменят в 55 многоквартирных домах в Липецкой области

В Липецкой области в 2023 году планируют заменить 136 лифтов в 55 многоквартирных домах (МКД). Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда капремонта (ФКР).

Работы стартовали уже в 43 МКД. В первую очередь специалисты меняют подъемники, отслужившие 25-летний срок, пишет LipetskMedia.

«Общая стоимость замены в этом году составит более 400 млн рублей. Помимо средств собственников в эту сумму включены 100 млн рублей из областного бюджета», — рассказал и.о. генерального директора регионального ФКР Роман Сапрыкин.

Как уточняет GOROD48, в домах устанавливают современные энергосберегающие модели лифтов. В кабине во время поездки будет проигрываться музыка, а на табло — отображаться дата и время, этаж. Номер этажа также продублирует аудиодиспетчер.

Всего в рамках областной программы капремонта планируется заменить 4116 единиц оборудования. В период с 2014 по 2022 год было обновлено 1048 лифтов.