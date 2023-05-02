С 2 мая Россия и Марокко возобновляют авиасообщение

Россия и Марокко с 2 мая возобновляют прямые рейсы между странами, об этом сообщила Ассоциация туроператоров со ссылкой на представительство марокканской авиакомпании, передает телеканал «Известия». Полеты по маршруту Москва – Касабланка будут проходить два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Рейсы будут выполняться из аэропорта Домодедово, время в пути составит 6 часов 15 минут.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.