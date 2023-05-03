Эксперты определили отношение россиян к сервисам доставки

Больше половины пользователей сервисов доставки продуктов полагает, что цены в онлайн-сервисах такие же или ниже, чем в оффлайн-магазинах. Об этом сообщает аналитическое агентство OMI, которое изучило, как жители крупных городов покупают продукты в онлайне.

В этой связи участники опроса отметили бонусы и скидки в «СберМаркете», доставке «Пятерочки», «Яндекс Еде», «Самокате» и «Яндекс Лавке». Исследование также показало, что даже если стоимость продуктов в онлайн-магазине будет выше, часть пользователей все равно предпочтут доставку.

Большинство покупателей (около 80%) считает, что за последние годы процесс оформления доставки стал удобнее. 49% респондентов, заказывающих продукты, предпочитает именно такой способ покупки, чтобы сэкономить время, еще 45% видит преимущество в том, что не нужно самим носить тяжелые сумки.



Также эксперты определили самые узнаваемые сервисы по доставке продуктов — на первой позиции оказались «Яндекс Еда» и «СберМаркет». Второе место разделили «Самокат» и Delivery Club. Также в топ вошли доставка от «Пятерочки» и «Яндекс Лавка».

Кроме того, аналитики выяснили, какие особенности сервисов доставки важны для покупателей. Чаще всего респонденты называли выгодные цены и качество продуктов, а также низкую стоимость и скорость доставки.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет из городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург.