Средства на реконструкцию ДК «Восход» в Никеле урежут еще на 23 млн рублей
Правительство Мурманской области планирует сократить расходы на реконструкцию ДК «Восход» в Никеле еще на 22,98 млн рублей. Соответствующая информация следует из проекта постановления на портале «Открытый регион».
Как уточняет ИА «Би-порт», реконструкция дома культуры проводится по областной госпрограмме «Культура». Если корректировки примут, то минстрой до 15 мая должен будет внести в госпрограмму соответствующие изменения.
Согласно проекту постановления, средства в размере 22,98 млн рублей пополнят резервный фонд Мурманской области.
Предыдущее сокращение финансирования произошло в апреле. Сумма составила сразу 80 млн рублей. Власти тогда отметили, что причиной стало «отсутствие потребности в средствах».
Здание ДК возвели в 1964 году. После реконструкции в нем планируется открыть кинотеатр и детский игровой центр. Также будут созданы места для проведения детских образовательных кружков, открыты хореографические классы, звукозаписывающая студия, репетиционные залы для музыкантов и театральная студия.