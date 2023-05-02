Китай начал бурение самой глубокой скважины в Азии

Нефтегазовая компания Sinopec 1 мая начала бурение скважины Yuejin 3-3 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Скважина глубиной 9472 м анонсирована как самая глубокая в Азии, пишет «Нефть и капитал» во вторник, 2 мая.

К настоящему времени Sinopec уже выполнила бурение 120 скважин на глубину более 8 км в пустыне Такла-Макан.

В августе 2023 года Sinopec нашла нефтяное месторождение, содержащее 1,7 млрд т запасов нефти, в ходе разведки на месторождении Шунбэй в Таримском бассейне. Средняя глубина месторождения достигает 7300 м, оно одно из самых глубоких в мире.