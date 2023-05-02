Российские ученые разработали технологию для создания дисплеев с высокой яркостью

Российские ученые разработали технологию производства электронных экранов из неорганических материалов, которая позволяет делать дисплеи с очень высокой яркостью. За счет этого свойства им требуется гораздо меньше энергии, чем аналогам из органики.

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета вместе с коллегами из университета ИТМО и Алферовского университета разработали технологию производства экранов с использованием перовскита (недорогой и простой в производстве кристаллический материал), яркость которых более чем в три раза превышает этот показатель для востребованных сейчас дисплеев из органических материалов (OLED).

Это значит, что новой разработке требуется в три раза меньше энергии, чем экранам большинства современных смартфонов. На поддержание работы дисплея уходит значительная часть запаса питания любой портативной электроники, поэтому использование подхода, предложенного учеными из Петербурга, позволит заметно продлить срок их работы на одной зарядке. Специалисты уже собрали первый экспериментальный прототип устройства.

В качестве основы, на которую наносится перовскит, разработчики предлагают использовать обычный кремний, он уже долгое время массово применяется в микроэлектронике.

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