Реклама
Прямой эфир
Мир
В Приднестровье заявили, что Молдавия фактически адаптирована ко всем стандартам НАТО
Экономика
Торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами
Мир
В небе над США обнаружили воздушный шар неизвестного происхождения
Мир
США с 12 мая отменят требование вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Черниговской области
Мир
Источник сообщил об эвакуации из посольства РФ в Хартуме 203 человек
Армия
Гвардии сержант Таргоня протаранил вражеский пикап и вывез личный состав из-под огня
Общество
Синоптики спрогнозировали до 18 градусов тепла в Москве во вторник
Экономика
Добывающим компаниям облегчат доступ к данным о геологоразведке
Мир
Один военный погиб и еще семь человек пострадали от ударов Израиля по Алеппо
Мир
CNN сообщил о гибели бывшего морпеха США на Украине
Мир
Швейцария назвала законодательство страны причиной отказа в реэкспорте оружия на Украину
Мир
Более 200 человек эвакуировали из Судана в Россию

Российские ученые разработали технологию для создания дисплеев с высокой яркостью

0
Фото: СПбПУ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые разработали технологию производства электронных экранов из неорганических материалов, которая позволяет делать дисплеи с очень высокой яркостью. За счет этого свойства им требуется гораздо меньше энергии, чем аналогам из органики.

Свернуть трубочку: разработанные в России гибкие экраны прослужат 20 лет
Сможет ли эта технология составить конкуренцию западным дисплеям

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета вместе с коллегами из университета ИТМО и Алферовского университета разработали технологию производства экранов с использованием перовскита (недорогой и простой в производстве кристаллический материал), яркость которых более чем в три раза превышает этот показатель для востребованных сейчас дисплеев из органических материалов (OLED).

Это значит, что новой разработке требуется в три раза меньше энергии, чем экранам большинства современных смартфонов. На поддержание работы дисплея уходит значительная часть запаса питания любой портативной электроники, поэтому использование подхода, предложенного учеными из Петербурга, позволит заметно продлить срок их работы на одной зарядке. Специалисты уже собрали первый экспериментальный прототип устройства.

В качестве основы, на которую наносится перовскит, разработчики предлагают использовать обычный кремний, он уже долгое время массово применяется в микроэлектронике.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Добавить глазу: инновационные экраны продлят время работы смартфона

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023