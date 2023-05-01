Горячее питание в российских школах стало обязательным

С 1 мая горячее питание стало обязательным в школах РФ. Изменился порядок составления меню для учащихся. Компании будут согласовывать рацион с руководством школ. Меню составляется отдельно для каждой возрастной группы, при необходимости согласовывается диетическое питание, передает телеканал «Известия». Организовать бесплатное горячее питание в школах предложил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2020 году. Инициатива президента России касается всех учеников с 1-го по 4-й классы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.