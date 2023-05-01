В Австралии футболист напал на арбитра и сломал ему челюсть

В Австралии дисквалифицированный игрок ФК «Гринакр» напал на 24-летнего помощника судьи Ходра Яги, который в результате инцидента получил перелом челюсти в трех местах, также у него выбиты три зуба. Мужчину госпитализировали, пишет газета The Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел вечером 28 апреля во время матча премьер-лиги округа Бэнкстаун на юго-западе Сиднея, когда «Гринакр Иглз» проиграл «Пэдстоу Хорнетс» со счетом 5:1. Футболист с трибуны начал беспочвенно оскорблять судей, после чего перепрыгнул через ограждение и побежал к ним. Он хотел начать драку, но арбитр его оттолкнул. При этом чуть позже дисквалифицированному спортсмену всё же удалось накинуться на пострадавшего со спины, когда тот спорил с другим игроком. Агрессора оттащили.

13 февраля произошла массовая драка футболистов украинского «Миная» и российского «Шинника» в отеле Royal Seginus в турецкой Анталье. Конфликт между представителями команд вспыхнул после того, как игроков заселили в одну гостиницу.

Пресс-атташе российского клуба Игорь Мережин сообщил о нескольких пострадавших, но обошлось без серьезных травм.