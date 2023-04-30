Орбиту МКС подняли перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-23»
Специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции. Средняя высота увеличилась на 1,95 км и составила 417,12 км над поверхностью Земли. Действие произвели для формирования баллистических условий, передает телеканал «Известия». Маневр выполнили перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-23», который запланирован на 24 мая.
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