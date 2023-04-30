В Дубае открылся парк крокодилов

В Дубае открылся первый парк крокодилов, в нем живут 250 рептилий. На территории также работают музей естественной истории и океанариум, передает телеканал «Известия». Крокодилов привезли из Южной Африки, Туниса и других стран Ближнего Востока. Посетители могут посмотреть на рептилий с разных ракурсов и покормить их на специальных станциях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.