Не демонстрациями едиными

Есть некоторое постоянство в том, что каждое лето журналисты интересуются, при какой температуре можно работать, а каждый декабрь депутаты обсуждают, не надо ли сократить новогодние каникулы. Точно так же 1 мая порождает совершенно стандартную дискуссию о том, нужны ли профсоюзы и не устарели ли демонстрации. Спор о профсоюзах, по большому счету, это спор о том, есть ли у современного работника трудовые права и готов ли он их защищать. По Трудовому кодексу — есть. Но более 15 тыс. ежегодных дел в судах об их нарушении, в рассмотрении которых участвуют профсоюзные юристы, говорят о том, что эти права находятся под постоянным давлением. Причем давлением не только злокозненного работодателя.

Эрозию идей коллективной самозащиты (а профсоюзы именно об этом) вызывают в том числе мнения, что свои права можно защитить самостоятельно, но на практике это дорого и сложно. Не помогает и демонстративный индивидуализм, автономность и самодостаточность якобы творческой личности, которые целенаправленно насаждались в общественном сознании. Даже удивительно, что, несмотря на многолетнее промывание мозгов, в российских профсоюзах системы Федерации независимых профсоюзов продолжает состоять около 20 млн человек.

В этом году профсоюзы не стали делать 1 мая днем митингов и шествий по всей стране. Посмотрим теперь, какое количество самостоятельных демонстраций смогут провести политические оппоненты ФНПР, которые ежегодно упрекают профсоюзы. При этом профсоюзная первомайская кампания, которая сейчас проходит и через встречи профсоюзного актива с губернаторами, и через заседания трехсторонних комиссий, уже дает свои практические результаты для работников.

Один из наиболее ярких примеров этому — в Бурятии по итогам встреч власть – бизнес – профсоюзы подписано дополнительное соглашение, и теперь северные надбавки будут платить всем работникам вне зависимости от возраста, стажа или времени проживания на Севере. Это не флаги на улице — это живые деньги, которые будут получать реальные люди. Еще бы в других регионах пошли по этому пути.

К 1 Мая обычно начинают звучать истерические крики насчет того, что и профсоюзы у нас не те, неправильные, не как там, громко звучат претензии к тому, что профсоюзы еще не добились радикального роста зарплат для всех, а не только для тех, кто в них состоит. Хотя защита прав работников на предприятиях с профсоюзами в разы выше их аналогов без таковых. В прошлом году технические инспекторы труда профсоюзов провели более 20 тыс. проверок соблюдения работодателями требований охраны труда и нашли более 32 тыс. нарушений, которые работодатели были вынуждены исправлять.

Нужно понимать, что, как и во всем мире, профсоюзы в России объединяют работников в большей степени на крупных предприятиях. Средний и особенно малый бизнес — это территория слабо юнионизированная. Но последние события, связанные с обсуждением в обществе проблем платформенной занятости, курьеров, показывают, что и в этот сектор уже вскоре придут профсоюзы. Но если в XIX веке профсоюзные структуры строились снизу вверх, то сегодня, с учетом высокой организованности работодателей, новые профсоюзные структуры возникнут только внутри и при помощи уже действующих. Иначе их задавят сразу при рождении. Не случайно, что, например, создающиеся в Wildberries профсоюзные структуры по регионам (например, в Челябинской и Липецкой области) пришли к местным профсоюзным организациям системы ФНПР за помощью. И получили ее.

Профсоюзы в России — это многомиллионные организации, которые работают, и им не нужно ни в чем оправдываться. И честным работникам (кстати, в том числе — журналистам) скажу: вступайте в наши организации, создавайте свои. Помните, что у вас есть права, которые эффективнее отстаивать вместе. С Первомаем, товарищи!

Автор — заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»

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