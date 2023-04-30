Daily Express узнал о возможном ударе РФ по линиям энергоснабжения Британии

Россия может нанести удар по Великобритании, повредив подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, соединяющие страну с материком. Об этом 29 апреля написал британский таблоид Daily Express со ссылкой на сотрудника аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райана Менезеса.

«Национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, <…> в результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — приводит слова Менезеса издания.

В результате атаки могут начаться перебои в работе интернета. Также, вероятно, возникнут сложности в работе предприятий, больниц и университетов. Помимо этого, банки не смогут обрабатывать денежные переводы, отметил эксперт.

Менезес подчеркнул, что в данный момент функционирование страны зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью более миллиона километров.

Ранее, 19 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ ошибаются в своих расследованиях о диверсионных планах РФ в Европе и предпочитают беспочвенно обвинять Россию. Так он прокомментировал сообщения СМИ Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, в которых говорится о том, что Россия якобы готовит диверсии на энергообъектах в Северной Европе.