В туалете паба в Британии нашли секретные документы об атомной подлодке

Секретные документы обнаружили в туалете одного из британских пабов, об этом сообщает газета Sun. По данным издания, в графстве Камбрия нашли планы атомной подлодки HMS Anson стоимостью £1,3 млрд. Собеседник газеты, который совершил находку, сказал, что на документах он увидел британский гриф секретности. Также он добавил, что файлы показывают внутреннее устройство субмарины. В феврале 2023 года она впервые вышла в открытое море, передает телеканал «Известия». Корабль работает на ядерном реакторе и может эксплуатироваться в течение 25 лет без дозаправки.

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