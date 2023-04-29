Том Форд ушел с поста креативного директора одноименного модного дома

Том Форд покинул пост креативного директора одноименного дома моды. С маркой дизайнер предпочел попрощаться красиво. В последней, создаваемой для бренда, коллекции Форд переиздал свои любимые образы за 13 лет, передает телеканал «Известия». Ранее стало известно о завершении сделки с компанией The Estee Lauder. Американская корпорация приобрела Tom Ford за $2,8 млрд. Новым креативным директором модного дома станет Питер Хокингс. Мужчина сотрудничал с Фордом более 25 лет. В последнее время Хокингс занимал в компании должность дизайн-директора мужских коллекций. По данным издания Women's Wear Daily, до конца года Том Форд будет консультантом бренда. Как стало известно журналистам, в целом вместо моды дизайнер планирует сосредоточиться на кинопроектах.

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