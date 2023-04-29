Состояние Марка Цукерберга за день выросло на $10 млрд

Состояние Марка Цукерберга увеличилось на $10 млрд за день и достигло $87,3 млрд. Бизнесмен поднялся на 12-ю строчку в рейтинге миллиардеров. Цукерберг разбогател благодаря подскочившим в цене акциям Meta* после отчета за I квартал 2023 года. Во II квартале 2023 года IT-гигант рассчитывает на еще более высокую выручку и прогнозирует ее в диапазоне от $29,5 млрд до $32 млрд.

*Meta — организация признана экстремистской, запрещена в России.

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