Падение аргентинского песо привело к росту цен на ткани в стране

В Аргентине после обвала национальной валюты начались проблемы с текстилем. Падение аргентинского песо привело к трехкратному росту цен на ткани, об этом сообщили продавцы и покупатели в Буэнос-Айресе. Торговцы вынуждены поднимать стоимость товара, чтобы окупить собственные затраты на материалы, а они в основном поступают из-за рубежа. Предприниматели просят власти о господдержке отрасли, чтобы не работать себе в убыток, передает телеканал «Известия». Годовая инфляция в Аргентине превышает 100%, большинство жителей находятся за чертой бедности.

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