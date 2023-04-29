В двух городах Венесуэлы проведут акцию «Бессмертный полк»

Акцию «Бессмертный полк» в этом году проведут в двух городах Венесуэлы, заявили в нашем посольстве. По словам дипломатов, памятное шествие проведут в столице страны Каракасе и в городе Баркисимето. На акции состоится возложение венка к памятнику борцам за независимость Венесуэлы, передает телеканал «Известия». В прошлом году к шествию в Каракасе присоединилось более 350 человек. Оно стало самым массовым в странах Латинской Америки.

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