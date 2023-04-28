Дело возбудили по факту гибели рабочего на предприятии в Калужской области
В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, упавшего с высоты на территории карьера. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Прокуратура Ферзиковского района провела проверку исполнения трудового законодательства в одной из горнодобывающих организаций района в связи со смертью в марте текущего года 41-летнего работника предприятия в результате получения телесных повреждений на территории карьера», — говорится в сообщении ведомства.
Как выяснилось, 41-летний мужчина не был официально трудоустроен. Кроме того, он не прошел инструктаж по технике безопасности и не был обеспечен специальной одеждой и обувью. Во время работ в карьере он упал с высоты. Мужчина скончался спустя месяц в больнице, пишет газета «Весть».
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование находится на контроле прокуратуры.
13 апреля рабочий погиб при обвале горных пород на золотодобывающем предприятии в Иркутской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.