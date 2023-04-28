РФ и Турция разрабатывают платежную систему для российских туристов

РФ и Турция работают над созданием платежной системы, картами которой российские туристы смогут пользоваться в республике. Об этом 28 апреля сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источники источники в администрации турецкого Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным издания, платежная система будет называться Rebit Card. Установив приложение, российские путешественники смогут пользоваться картами этой системы в Турции.

Кроме того, издание сообщило, что Москва и Анкара договорились об увеличении числа авиарейсов для туристов из России, прибывающих в республику на отдых. При этом число рейсов и сроки исполнения этой инициативы не уточняются.

Ранее, 7 марта, стало известно, что в интернете появились ресурсы, которые предлагают россиянам дистанционно оформить карты Visa и MasterCard из Турции. Привязать их можно к российской SIM-карте, а пополнять через SWIFT из любого неподсанкционного банка РФ или через «Золотую корону» по номеру турецкого счета.

До этого, 2 марта, директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин сообщил, что Москва и Анкара продолжают обсуждать альтернативы карте «Мир», но ведут диалог непублично из-за рисков санкций со стороны недружественных стран.

В сентябре 2022 года пять турецких банков отказались от сотрудничества с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая выступает оператором карт «Мир». США ввели санкции против главы НСПК. С тех пор Россия и Турция обсуждают альтернативные способы оплаты.