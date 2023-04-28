«Газпром-Медиа Холдинг» организует трансляцию «Бессмертного полка» на RUTUBE

Москва, РФ — в День Победы на главной странице RUTUBE и в специальном разделе, посвященном 9 Мая, можно будет посмотреть Парад Победы и онлайн-акцию «Бессмертный полк».

RUTUBE будет вести трансляцию видеоряда с портретами героев, присланных в проект «Бессмертный полк онлайн». Подробная информация о проекте на сайте polkrf.ru.

Кроме того, «Газпром-Медиа Холдинг» запланировал на своих медиаресурсах ряд специальных событий, приуроченных к празднику Великой Победы, среди которых трансляция концертов, кинофильмов в эфире, а также другие акции и мероприятия.