Ставка сладка

Как и ожидали аналитики, Банк России на апрельском заседании совета директоров сохранил ключевую ставку в 7,5%. Это уже пятая подряд встреча, на которой принимается такое решение.

И неудивительно: ведь для повышения процентной ставки, вынужденно ставшего «модным трендом» во многих странах мира, нет повода. Годовой рост цен в России в марте, по данным Росстата, сократился втрое по сравнению с февралем до 3,5%. Снижаются и инфляционные ожидания населения. А нефтегазовые доходы госбюджета, несмотря на трудности в начале года, в марте возобновили рост.

Не пора ли регулятору вовсе перейти к снижению ключевой?

Но ЦБ со смягчением денежно-кредитной политики явно не торопится. По итогам апрельского заседания Банк России предупредил, что в связи с продолжающимся инфляционным давлением на экономику совет директоров на ближайших заседаниях будет рассматривать возможность повышения, а не уменьшения ключевой ставки. Это нужно для стабилизации роста цен к 2024 году на целевом уровне в 4%.

Мартовский обвал годовой инфляции в три раза по сравнению с февралем до 3,5% связан не столько со снижением или хотя бы существенным замедлением роста реальных потребительских цен, сколько с эффектом высокой базы, — резким скачком показателя в марте 2022-го почти до 17%.

Пока преждевременно говорить о том, что инфляция вернулась к докризисным значениям и что обратный процесс невозможен. Внешние риски всё еще актуальны, а рубль в марте и апреле оставался слабым.

Давление на цены летом будет сохраняться из-за возможного роста бюджетных расходов, рекордно высокого уровня занятости в России, а также из-за неопределенности со стоимостью нефти как по рыночным причинам, так и из-за введенного Западом «потолка цен». А значит — начавшееся в марте возобновление роста нефтегазовых доходов госбюджета пока выглядит неустойчивым.

Однако Банк России обновил прогнозы, в том числе — по инфляции на 2023-й, снизив его с 5–7% до 4,5–6,5%. А вот ожидания по среднему значению ключевой в этом году находятся на уровне 7–8,2%. Это означает, что регулятор не исключает ее повышения в обозримой перспективе. На 2024-й ЦБ РФ прогнозирует средний коридор по ставке в 6,5–7,5%, а на 2025-й — снижение до 5–6%. Напомним, что ранее Банк России называл коридор в 5–6% нейтральным для российской экономики — то есть не увеличивающим и не замедляющим инфляцию.

Также Банк России пересмотрел прогноз по ВВП на 2023-й. Если ЦБ еще в феврале прогнозировал, что динамика экономики в этом году может колебаться от –1 до 1%, то теперь ожидается рост от 0,5 до 2%.

Кроме того, в пресс-релизе регулятора отмечалось, что кредитная активность населения и бизнеса остается высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегментах. Скорее всего, это тоже недвусмысленный сигнал рынкам — если при нынешнем уровне ключевой ставки в 7,5% и средних уровнях банковских процентов кредитная активность достаточно высока, зачем же тогда спешить любой ценой смягчать денежную политику?

Получается, весьма популярный у некоторых российских экономистов и политиков (нередко выражающих интересы промышленного лобби) тезис о том, что для стимулирования экономического роста центральным банкам необходимо снижать ставки как можно быстрее, похоже, в ЦБ РФ оценивают достаточно скептически. Кроме того, нельзя исключать, что чем быстрее будет снижаться ключевая, тем более вероятным может стать один из двух сценариев: либо население окажется сильно закредитованным и впоследствии на рынке надуется «пузырь», либо для его предотвращения регулятору придется еще больше ужесточать требования к заемщикам.

Тем не менее мы не исключаем, что осенью ЦБ РФ все-таки вернется к постепенному снижению ключевой, если не сработают новые внешние риски. И к концу 2023-го мы можем увидеть ставку Банка России уже на уровне 6,75% или даже 6,5%.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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