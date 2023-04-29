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Объявлена программа культурных площадок Москвы в честь 9 Мая

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Столичные музеи, библиотеки и культурные центры проведут более 500 мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С 2 по 10 мая в разных районах города пройдут спектакли, историко-патриотические акции и концерты, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Приглашаем москвичей и гостей столицы посмотреть тематические постановки и выставки, послушать песни военных лет и поделиться воспоминаниями о родственниках-ветеранах», — отметила вице-мэр.

2 мая в Доме культуры «Гайдаровец» откроется выставка архивных фотографий «За нашу победу». Свою коллекцию сделанных на парадах снимков член Союза художников Сергей Сивов собирал на протяжении 50 лет.

4 мая в Культурном центре ЗИЛ покажут спектакль по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», его подготовили воспитанники Детского балетного театра и Хореографического колледжа Ледях. А 5 мая зрителям представят пьесу «Мое ленинградское детство», посвященную жизни писательницы Эллы Фоняковой. Главную роль сыграет главный режиссер и актриса «Маминого театра» Василиса Галсанова.

К празднику библиотека №118 организует интерактивную историко-патриотическую акцию «Война. Победа. Память». Посетителей, в частности, ждут мастер-классы и выставка снаряжения, вооружения и предметов быта бойцов Красной армии.

6 мая в культурном центре «Зеленоград» зрителям покажут театрализованное представление «Победный май!», основанное на воспоминаниях советского солдата. Для постановки использовались записи из дневников времен войны, фронтовые фотографии и кадры кинохроники.

9 мая на сцене большого зала культурного центра «Вдохновение» состоится гала-концерт открытого гражданско-патриотического фестиваля «Песня в солдатской шинели». В нем примут участие вокалисты, танцоры и чтецы разных возрастов.

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