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Эн+ впервые представила единый годовой отчет в новом формате

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, ведущий производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, впервые опубликовал годовой отчет в новом формате. Единый отчет за 2022 год консолидирует информацию о финансовых и операционных показателях группы и ее достижения в области устойчивого развития.

В пресс-службе компании пояснили, что такой подход «позволит обеспечить заинтересованным сторонам более оперативный доступ к наиболее полной информации о деятельности» Эн+. Таким образом, компания сохраняет приверженность принципам прозрачности бизнеса и еще раз подчеркивает растущую значимость повестки устойчивого развития в своей деятельности. Согласно данным отчета, более 81% вопросов, вынесенных на рассмотрение совета директоров в 2022 году, были связаны именно с устойчивым развитием, а инвестиции в охрану окружающей среды и социальную сферу в регионах присутствия составили $243 млн и $53 млн соответственно.

Комментируя итоги года, председатель совета директоров Кристофер Бернем отметил, что в 2022 году, несмотря на непростые экономические условия, Эн+ продемонстрировала «уникальную способность к адаптации и доказала эффективность своей бизнес-модели». Компания смогла оперативно наладить цепочки поставок, сохранить большую часть программ, направленных на снижение углеродного следа и повышение эффективности производственной деятельности.

«Мы продолжили масштабную программу модернизации «Новая энергия», которая обеспечивает дополнительную выработку и надежность при эксплуатации станций, а также модернизацию ТЭЦ, направленную на улучшение экологической ситуации регионов», — добавил Бернем. В целом, Эн+ достигла снижения уровня выбросов летучих органических соединений в атмосферу на 25% по сравнению с 2021 годом.

Согласно отчету, в 2022 году продажи алюминия практически не изменились по сравнению с прошлым годом и составили 3,9 млн тонн. При этом спрос на низкоуглеродный алюминий продолжает расти — объем рализации низкоуглеродного алюминия ALLOW составил 1,2 млн тонн, продемонстировав рост 26% год к году.

«Тем не менее, текущая геополитическая напряженность и введение ограничительных мер экономического характера негативно повлияли на финансовые показатели компании», — отметили в Эн+.

Так, скорректированная EBITDA группы снизилась в 2022 году на 21,9% по сравнению с прошлым годом и составила $3 119 млн. Чистая прибыль сократилась на 47,8% до $1 846 млн в связи с существенным ростом операционных и процентных расходов, а также с учетом того, что в 2021 году группа зафиксировала прибыль в $492 млн от участия РУСАЛа в программе обратного выкупа акций «Норильского Никеля», пояснили в Эн+.

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