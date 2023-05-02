Актив под риском

Последнее время парадоксально для рынка цифровых активов. С одной стороны, идет «криптозима» и даже самые популярные монеты котируются в разы ниже обычного. Дополнительно доверие пользователей подорвали банкротства крупных сервисов, например FTX, и скандальные аресты.

С другой стороны, население подсанкционных стран стало намного активнее интересоваться криптовалютами — в первую очередь для трансграничных платежей и переводов. Только в начале весны 2022-го объем сделок с такими активами в России вырос в 3–5 раз по сравнению с зимой. А к началу 2023-го россияне поменяли на 20% больше монет, чем год назад.

На такой спрос тянутся и аферисты. Поэтому, работая с криптовалютой, нужно запомнить несколько базовых схем и правил.

Преступники зачастую пользуются традиционными методами — от взломов онлайн-кошельков до социальной инженерии. Так, например, в этом году телефонные жулики перешли от разовых звонков к «пристрелочным»: представляются следователями и рассказывают о неком деле. Через несколько звонков, когда потенциальная жертва начинает доверять, ее просят поделиться платежной информацией.

Но есть уникальные способы — разработанные специально для криптокраж. Среди них:

— предложение быстро приумножить средства или отдать активы в доверительное управление для трейдинга. Обещают огромную быструю прибыль. В итоге средства назад просто не возвращаются, не говоря уже про доход;

— предложение заработать сотни и тысячи процентов на покупке нового неизвестного токена, который «вот-вот должен взлететь». Вокруг этого проекта создается искусственный ажиотаж: в чаты нагоняют восторженных ботов, заказывают хвалебные статьи у блогеров. А когда приток новых инвесторов иссякает, оказывается, что этот актив никому не нужен и продать его невозможно;

— мошенники предлагают «отрабатывать связки»: покупать монеты на одной криптобирже чуть дешевле, на другой продавать чуть дороже — и зарабатывать на разнице. Обычно пользователю позволяют убедиться в схеме на небольших суммах, но через несколько успешных трансакций злоумышленники добавляют в связку фейковую площадку и с ее помощью крадут активы.

Более того, в попытках вернуть утерянное пострадавшие нередко натыкаются на других преступников — они обещают помочь и просят предоплату, но в итоге пропадают вместе с деньгами.

В группе риска — новички, желающие быстрого и легкого заработка, а также люди с низкой цифровой грамотностью. Для россиян ситуация осложнена санкциями: пытаясь оплатить зарубежные сервисы или сделать переводы за границу с помощью криптовалюты, люди могут наткнуться на аферистов.

Чтобы этого не допустить, важно включать критическое мышление и задаваться вопросом: «В чем интерес человека, который фактически бесплатно делится прибыльной схемой?» Не следует переводить кому-либо свои криптоактивы для управления без тщательно выверенного юристом договора.

Лучше игнорировать схемы заработка, которые обещают подозрительно высокую доходность — от 20% в месяц. Также не нужно слепо доверять «доказательствам» в виде скриншотов вывода денег, комментариев довольных клиентов и даже видеоотзывов. Студент-дизайнер нарисует десятки таких отзывов за тысячу рублей, а еще за несколько тысяч легко найдутся желающие записать лестные ролики.

Распознать мошенников можно по тому, что они, как правило:

— скрывают личность в социальных сетях, не выходят на живой контакт вроде видеочатов, прямых эфиров и тем более реальных встреч;

— закрывают или чистят комментарии недовольных, гарантии ограничиваются малопонятными скриншотами;

— не заключают договоры и не выдают чеки;

— просят деньги в доверительное управление, обещают взять риски на себя.

Чтобы дополнительно обезопасить криптосредства, следует хранить активы на децентрализованных кошельках (как правило, они представляют собой физический носитель). Доступ к таким средствам хранения есть только у владельца — в отличие, например, от централизованных бирж. Кроме того, к крупным площадкам повышенное внимание регуляторов и хакеров — если их заблокируют или взломают, деньги пропадут.

Не следует кому-либо передавать приватные ключи от криптокошельков — они дают доступ к активам. А пароли лучше регулярно менять и не дублировать. Также важно не пользоваться для перехода в сервисы для цифровых валют сторонними ссылками, особенно из подозрительных каналов в социальных сетях. И всегда нужно проверять адреса сайтов при совершении перевода.

Автор — инвестор, основатель образовательных проектов «Деньги на крипте» и «КриптоМастер»

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