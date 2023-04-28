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Ежегодный Дутовский кросс пройдет в Тамбове

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В пригородном лесу Тамбова пройдет традиционный XXXI Мемориал олимпийца Николая Дутова. Соревнования начнутся в субботу, 29 апреля, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

В ежегодном кроссе примут участие команды всех городов и районов Тамбовской области. Легкоатлеты посоревнуются не только за награды в личном и командном зачетах, но и за очки областной Спартакиады-2023.

Для спортсменов подготовили несколько дистанций в зависимости от возрастной категории. Протяженность дорожек составляет 1 км, 2 км и 3 км.

Николай Дутов родился в 1938 году в селе Черняное Тамбовской области. За выдающиеся достижения ему присвоили почетное звание мастера спорта международного класса по легкоатлетическому кроссу. В 1964 году он стал седьмым в беге на 5 км на Олимпиаде в Токио. После завершения карьеры более 20 лет проработал в Тамбове тренером и разработал проект беговой дорожки в пригородном лесу.

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