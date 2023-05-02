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Зерно сомнений

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов — о сделке, которая может не пережить испытание Евросоюзом
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Вопросы, связанные с глобальным рынком сельскохозяйственной продукции, продовольственной безопасностью, возможностями экспорта и импорта пшеницы, за последний год стали одними из центральных в информационной повестке мировых СМИ.

Тут следует сразу сделать важную оговорку: в публичной плоскости эти вопросы имеют преимущественно гуманитарную окраску. То есть зерновая сделка призвана обеспечить беднейшие страны пшеницей по доступным ценам. И по идее, экспорт украинской сельскохозяйственной продукции должен держать мировые цены на нее на приемлемом уровне. Но, как часто бывает, подобные лозунги отыгрывают несколько иную роль — отвлекают внимание от истинных причин происходящих кризисов.

Как известно, в середине мая должны пройти очередные переговоры по пролонгации зерновой сделки, и, видимо, в нынешних обстоятельствах они окажутся крайне сложными. А самое главное, могут не привести к продолжению работы договоренностей.

Причин такого исхода несколько. Во-первых, часть зерновой сделки, касающаяся экспорта российской пшеницы и удобрений, остается нереализованной и особых подвижек по этому треку не наблюдается (собственно, об этом говорил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 24 апреля). Хотя, казалось бы, что может лучше сбалансировать мировой рынок зерновых и понизить их цену, как ни возможность экспортировать российские зерновые?

Тут следует упомянуть, что в начале апреля российский МИД в своем комментарии конкретизировал требования для продолжения работы в рамках сделки:

– переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
– возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
– отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
– восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса;
– разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Вторая причина — использование Украиной гуманитарных коридоров в военных целях. Так, по сообщениям Министерства обороны РФ, 23 марта и 24 апреля именно через эти коридоры были атакованы пункты базирования Черноморского флота и гражданская инфраструктура Крыма. Также, по имеющейся информации, были раскрыты случаи поставок вооружений для Украины на судах, предназначавшихся для перевозки зерна.

Третий момент — использование украинскими чиновниками зерновой сделки для создания коррупционных схем (сами украинские СМИ писали о «поборах» с бизнеса за разрешение экспортировать зерно). То есть сделка выполняет роль кормушки для обедневших украинских чиновников.

Конечно, хоронить договоренности не стоит, однако аргументов для пересмотра сделки и корректировки уже слишком много. И самое важное, что должны помнить и понимать все участники этой конструкции, — без доброй воли России никакая зерновая сделка невозможна в принципе.

Есть также еще один немаловажный аспект. Второй фронт продовольственных войн возник там, где его никто не ждал, а именно между Киевом и Европейским союзом. Год назад ЕС отменил пошлины и квоты для украинских товаров, после чего дешевые продукты заполонили граничащие с Украиной страны. Совершенно логично, что местные производители сельскохозяйственной продукции оказались в итоге на грани разорения, так как никакой особой поддержки ни от Брюсселя, ни от своих национальных правительств они не получили.

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Так совпало, что год назад в этих государствах было время затишья в электоральных циклах и, как следствие, власти особо не уделяли этой проблеме внимания. Но с приближением выборов и началом активных манифестаций фермеров властям Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии пришлось принимать радикальные меры, в частности вводить запреты на импорт украинской продукции. Причем особенность ситуации заключается в том, что этой прерогативой обладает Брюссель, а не национальные правительства. Со своей стороны Еврокомиссия решила отделаться от назойливых восточных европейцев укорами в неправомочности действий и субсидией на поддержку сельского хозяйства этих стран в €100 млн. Но оказалось, что это капля в море, неспособная решить проблему. В виде альтернативы взбунтовавшаяся пятерка предложила запретить импорт украинской продукции на их территориях, но обеспечить транзит в страны Центральной Европы. И тут сразу оказалось, что украинские продукты не соответствуют стандартам ЕС, а с такой логистикой не могут конкурировать и по ценам.

То есть то, что можно скармливать венграм, полякам, болгарам, румынам и словакам, для прогрессивных стран почему-то не подходит...

На днях должно быть принято решение, касающееся урегулирования этого вопроса, но точно можно ожидать, что в полной мере оно не удовлетворит ни одну из сторон конфликта (Венгрия предлагает полностью блокировать до конца года импорт зерновых с Украины). Как следствие, усталость от этой проблемы продолжит накапливаться и в нынешнем году проявится в самых разнообразных историях.

И последний штрих: сейчас в украинском экспертном сообществе и кулуарах власти на полном серьезе рассматривается вариант подачи иска в арбитраж из-за блокирования Еврокомиссией реализации зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Оригинальная, в общем, форма благодарности от Киева.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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