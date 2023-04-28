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В столице прошла торжественная церемония закрытия ММКФ

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Торжественная церемония закрытия Московского международного кинофестиваля состоялась. Жюри объявило победителей в основных номинациях, сообщает телеканал «Известия». Лучшим режиссером назвали мексиканца Тонатью Гарсию, за работу над картиной «Черная Луна».

«Я очень рад получить эту премию. Она показывает, что есть темы, которые волнуют весь мир, несмотря на то, что повествование происходит на другом языке. Такой приз — лучшее подтверждение, что искусство стирает границы, когда речь заходит о дружбе, предательстве, смерти и любви к жизни», — прокомментировал режиссер Тонатью Гарсия.

Зрителями ММКФ в этом году стали более 30 тыс. человек. Свои работы представили свыше 50 иностранных режиссеров.

«В сегодняшнее время, когда существует такой стереотип, что Россия находится в полнейшей изоляции, конечно, такой фестиваль показывает, что это не совсем так. Мне кажется, тем более культура должна никогда не ставить стены между собой, потому что проходят исторические процессы, а культура должна каким-то образом обеспечивать развитие цивилизации целиком. Поэтому, мне кажется, здорово, что фестиваль есть и так много иностранных гостей», — отметил российский писатель Александр Цыпкин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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