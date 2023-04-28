Южная Корея согласовала с США план действий в случае ядерной атаки КНДР

США помогут Южной Корее при ядерной атаке со стороны КНДР. Американские подлодки будут чаще заходить в южнокорейские порты. Джо Байден и Юн Сок Ель встретились в Белом доме, передает телеканал «Известия». «Известия» опросили экспертов об итогах переговоров лидеров. Как считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Константин Асмолов, страны продолжают тренд на расширенное сдерживание. В то же время Сеул подтвердил, что будет придерживаться ядерного нераспространения. Эксперт университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков полагает, что Южная Корея будет глубже втянута в лагерь союзников США.

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